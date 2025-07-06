Rusya Hava Savunma Sistemleri 120 Ukrayna Dronunu Düşürdü

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca hava savunma sistemlerinin 120 Ukrayna dronunu etkisiz hale getirdiğini ve bu olayda herhangi bir hasarın meydana gelmediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 120 Ukrayna dronunu düşürdüğünü ve herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar 3 yılı aşkın süredir karşılıklı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 120 Ukrayna dronunu düşürdüğü ve herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi. Açıklamada, dronların Ukrayna sınırına yakın Bryansk, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerinde düşürüldüğü aktarıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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