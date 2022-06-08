Rusya, Harkov'da AVM'yi hedef aldı - Haberler

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Rusya, Harkov'da AVM'yi hedef aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde AVM'yi vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde AVM'yi vurdu. Kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Rus ordusu, Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rus ordusunun dün düzenlediği saldırıda Harkov kentinde bulunan AVM roketlerin hedefi oldu. Saldırı sonrası AVM kullanılamaz hale gelirken, kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. AVM'de enkaz kaldırma çalışmalarına başlanırken, saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Anna Sachinko yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerdi, saat 22.00 sularıydı. Korkunç bir patlama oldu. Çok korkunçtu ve evimin yanında olmuş gibi görünüyordu, işte o sırada komşular girişe inmeye başladılar, birileri bodruma gitti. Sabah saldırının burada olduğu ortaya çıktı" dedi.

Anton Krılenko ise yaptığı açıklamada, "Patlamaları duydum. Sadece Belgorod'dan ateşlenen iki roket vardı, iki rokette Harkov'a fırlatılmış" dedi.

(Abdullah Ünver/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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