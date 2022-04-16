Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi - Haberler

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Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rusya'nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rusya'nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini bildiren Reznichenko, "Boş olan bir kümes hayvanı fabrikasını tamamen yok ettiler. Fabrikada hiç kimse bulunmuyordu" dedi. Reznichenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında vurulan fabrikaya ait fotoğraflar da ekleyerek yıkımı gözler önüne serdi. Vali Reznichenko ayrıca, stratejik öneme sahip bir noktanın daha Rusya tarafından hedef alındığını sözlerine ekledi. - DNİPRO

Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi

Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi

Rusya, Dnipro'ya 2 füze saldırısı düzenledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Füze, 3. Sayfa, Haberler

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