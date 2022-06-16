Rusya'dan Sumi kentine roketli saldırı: 4 ölü, 6 yaralı - Haberler

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Rusya'dan Sumi kentine roketli saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'dan Sumi kentine roketli saldırı: 4 ölü, 6 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan Rusya, Sumi kentine roketli saldırı düzenledi. Sumi Valisi Dmitriy Zhyvytskyi tarafından yapılan açıklamada, roketli saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Vali Zhyvytskyi ayrıca, yerel saatle 05.00'te Rusya-Ukrayna sınırı yakınında bulunan Dobropillya bölgesine de roketli saldırı düzenlendiğini ve sınır ötesinden 26 havan mermisinin ateşlendiğini söyledi. - SUMİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Rusya Sumi 3. Sayfa Haberler

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