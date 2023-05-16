Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i gece saatlerinde 6'sı hipersonik 18 füzeyle hedef aldığı, tüm füzelerin düşürüldüğü açıklandı.

Rusya ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Kiev ve çevresinden siren sesleri yükseldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusu tarafından toplam 18 füze ateşlendiği, tamamının düşürüldüğü duyuruldu. Füzelerden 6'sının hipersonik Kinzhal füzesi, 9'unun Kalibr seyir füzesi, 3'ünün karadan fırlatılan füze olduğu belirtildi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yurii Ihnat ise Kinzhalk füzelerinin MiG-31K uçaklarından, Kalibr seyir füzelerini Karadeniz'deki gemilerden fırlatıldığını aktardı. Ihnat, karadan fırlatılan 3 seyir füzesi dahil toplam 18 füzeyle başkent Kiev'in hedef alındığını vurguladı.

"3 kişi yaralandı"

Ayrıca Kiev'deki birçok mahalleye füzelerin enkazı düşerken, Solomyansky'de bir binada yangın çıktı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko 3 kişinin yaralandığını belirtti. Rusya'nın başkente düzenlediği son saldırı, bu ay Kiev'e gerçekleştirilen 8. hava saldırısı oldu. - KİEV