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Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'dan Kiev'e füze saldırısı

Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlediği ve 7 yaşındaki kız çocuğunun yıkılan apartmanın enkazından kurtarıldığı açıklandı.

Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlediği ve 7 yaşındaki kız çocuğunun yıkılan apartmanın enkazından kurtarıldığı açıklandı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Kiev 3. Sayfa Haberler

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