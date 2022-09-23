Rusya'daki kısmi seferberlik ilanı sonrası Kazakistan sınırında yoğunluk arttı

Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından Kazakistan- Rusya sınırında yoğunluğun arttığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından yaşanan panik sürüyor. Askere çağrılma endişesiyle Rusya'yı terk edenler Türkiye, Ermenistan ve komşu ülkelere geçiyor. Rusya'nın Kazakistan sınırında da yoğunluk arttı. Kazakistan- Rusya sınırındaki Aktöbe, Batı Kazakistan ve Kostanay bölgelerindeki sınır geçişlerinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan- Rusya sınırında ülkeye giriş yapan yabancı sayısının arttığı belirtildi. Açıklamada, iki ülke arasında sınırda bulunan 30 kontrol noktasının da normal şekilde çalıştığı ifade edilirken, "Bunlardan 4'ünde yolcu ve araç akışının artması nedeniyle tıkanıklık gözleniyor. Durum kontrol altında" denildi.

Kazakistan Sınır Muhafız Hizmetinin yetkili devlet makamlarıyla birlikte sınır geçişlerinde güvenliği ve düzeni sağladığı, Rusya muhafız birimiyle etkileşim içinde olduğu kaydedildi. - ASTANA