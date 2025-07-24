Rusya'da Yolcu Uçağı Kayboldu

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Rusya'nın Amur bölgesinde, içinde 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunan An-24 tipi yolcu uçağı ile irtibat kesildi. Uçak, Blagoveşçensk'ten Tynda'ya giderken kayboldu. Acil servisler, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde, içinde 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunan An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibat kesildi.

Rusya'da yolcu uçağı kayboldu. Rus yetkililer, ülkenin doğusundaki Amur bölgesinde, içinde 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunan An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiğini bildirdi. Yetkili, "JSC Angara Havayolu şirketine ait An-24 uçağı, Tynda havaalanına birkaç kilometre kala kontrol noktası ile temas kuramadı" dedi.

Amur Valisi Vasiliy Orlov, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Acil servislerin bildirdiğine göre, bugün Blagoveşçensk şehrinden Tynda'ya gitmekte olan An-24 tipi yolcu uçağı radarlardan kayboldu. Ön verilere göre uçakta 5 çocuk dahil 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçağı ara çalışmaları için tüm gerekli güç ve araçlar seferber edildi" dedi.

Acil servislerin verilerine göre, Habarovsk - Blagoveşçensk - Tynda güzergahında ilerleyen uçak, havada herhangi bir soruna ilişkin sinyal vermedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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