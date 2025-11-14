Rusya'da Su-30 Savaş Uçağı Düştü, 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Rusya'ya ait Su-30 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre orduya ait Su-30 savaş uçağı, Karelya Özerk Cumhuriyetinin kuzeybatı bölgesinde dün akşam eğitim uçuşu sırasında ormanlık alana düştü. Karelya Valisi Artur Parfençikov uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiğini ifade etti. Parfençikov, uçağın düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. - MOSKOVA