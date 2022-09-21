Rusya'da seferberlik protestosu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanının ardından birçok kentte halk sokaklara indi. Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, protestolarda şu ana kadar 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilan etti. Rusya'da da tepkilere neden olan karar sonrası birçok kişi silah altına alınmamak için ya ülkeyi terk etmeye başladı.

Rusya'daki savaş karşıtları da kısmi seferberlik kararının ardından birçok kentte sokaklara inerek, kararı protesto etti. Rusya'nın Baykal, Barnaul, Yakutsk, İrkutsk, Krasnoyarsk, Tomsk, Novosibirsk, Ekaterinburg, St. Petersburg, Krasnodar ve başkent Moskova gibi birçok kentinde meydanlara inen göstericiler, Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasını ve seferberlik kararının geri alınmasını istedi. Protestolar sırasında polis geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericiler ise polis tarafından gözaltına alındı.

PROTESTOLARDA 60'DAN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rus insan hakları medya projesi OVD-Info tarafından yapılan açıklamada, protestolarda şuana kadar gözaltı sayısının 60'ı aştığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN HALKA PROTESTO ÇAĞRISI

Sosyal medya üzerinden de harekete geçen savaş karşıtları, Rus halkını bu akşam TSİ 19.00'dan itibaren kitlesel protesto gösterilerine davet ederken, Moskova Savcılığı başlayan protestolara ilişkin açıklama yayınladı.

SAVCILIK PROTESTOCULARA HAPİS TEHDİDİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, savaş karşıtı broşür dağıtımı, izinsiz protesto gösterilerine katılmak ve kolluk kuvvetlerine karşı gelmek gibi yasal olmayan faaliyetlerin 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceği hatırlatılarak, Rus halkının bu gösteri çağrılarına uymaması istendi.

(Erhan Altıparmak/İHA)