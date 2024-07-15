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Rusya'da Rüşvet Suçuyla Aranan Şahıs Antalya'da Yakalandı

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Rusya'da işlediği rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan şahıs, Antalya'da yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken, yanında bulunan ve ikamet süresi dolan kişi Antalya İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Rusya'da işlediği rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan şahıs, Antalya'da yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken, yanında bulunan ve ikamet süresi dolan kişi Antalya İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şahıs A.P., Antalya'da yakalanarak, gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında, Türkiye'de bulunan E.P. (36) isimli Rusya uyruklu şahsın Türkiye'de ikamet izin süresinin dolduğu, babası A.P. (58) isimli şahsın ise 2021 yılında Türk vatandaşı olduğu, 2023 yılında ise Rusya adli birimlerince yakalama kararı bulunması sebebiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldığı ayrıca İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Aranan şahısların ülkeyi deniz yolu ile terk ederek yurtdışına kaçacakları bilgisi alınması üzerine; Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve yüzer unsurları ile birlikte Antalya MİT Bölge Daire Başkanlığı desteği ile Antalya Limanı önlerinde bulunan Ukrayna bayraklı yelkenli tekneye operasyon yapıldı. Operasyonda, Rus uyruklu E.P. ve A.P. ile Azerbaycan uyruklu V.D. ve Ukrayna uyruklu I.C. isimli toplam 4 şahıs yakalandı. Rüşvet suçuyla kırmızı bültenle aranan ayrıca hakkında acil yakalama kararı bulunan A.P. isimli Rus uyruklu şahıs gözaltına alınırken, Türkiye'de ikamet izin süresi dolan E.P. isimli Rus uyruklu şahıs Antalya İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlar doğrultusunda; tekne ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada; 7 bin Euro, 5 bin ABD Doları, 200 Tayland Bahtı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Rusya kimliği, pasaport, 4 adet cep telefonu, 1 adet laptop ve 1 adet tablet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Rusya Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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