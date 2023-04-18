Rusya'da nehir taştı, bir ev yıkıldı, o anlar kameraya yansıdı

Rusya'da Oka Nehri'nın kıyısında bulunan bir ev şiddetli yağışların ardından su seviyesinin yükselmesi sonucu yıkıldı. Evin nehir sularına kapıldığı anlar ise anbean kaydedildi.

Rusya'nın Vladimir kentinde yer alan Melenskovsky'de şiddetli yağışların ardından Oka Nehri'nin su seviyesi 6 metreden fazla yükseldi. Nehir kıyısında bulunan bir ev ise taşkın sonucu yıkıldı. Olay anında boş olan evin, 5 yıl önce satın alındığı ve nehre yakın olması nedeniyle uzak bir alana taşınması yönünde ev sahibine uyarıda bulunulduğu aktarıldı. Ev sahibinin söz konusu uyarıya uymadığı ifade edildi.

Çevredekiler tarafından evin nehir sularına kapıldığı anlar ise anbean kayıt altına alındı. - MOSKOVA