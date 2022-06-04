Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentindeki bir karakol, henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe verildi.

- Rusya'da kundaklanan karakol alev alev yandı

MOSKOVA - Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentindeki bir karakol, henüz bilinmeyen bir nedenle ateşe verildi. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Rusya'nın Habarovsk bölgesindeki Komsomolsk-na-Amure kentinin Pionerskaya Caddesi'ndeki karakol, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Rus medyasına göre zanlı, yanında getirdiği benzin ile önce karakolun kapısından girmeye çalıştı. Kapı kilitli olduğu için içeri giremeyen zanlı, karakolun kapısına bidondaki benzin döktü. Karakolu ateşe veren zanlı daha sonra kayıplara karıştı. Karakolun alevlere teslim olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Rus polisi tarafından kısa süre yakalanan 50 yaşındaki zanlı, sorguya alındı. Zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - 3. Sayfa

Rusya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title