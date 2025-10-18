Rusya'da Kimya Fabrikasında Patlama: 3 Ölü, 5 Yaralı

Rusya'nın Sterlitamak şehrinde bulunan Avangard Kimya Fabrikası'nda dün akşam meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'da patlayıcı madde üretilen fabrikada korkulan oldu. Rusya'ya bağlı Başkürdistan Cumhuriyeti'ndeki Sterlitamak şehrinde bulunan Avangard Kimya Fabrikası'nda dün akşam patlama meydana geldi. Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Khabirov yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. Khabirov, patlamanın nedeninin asli uzmanlar tarafından araştırıldığını belirtirken, olayın Ukrayna'ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiği yönündeki iddiaları reddetti.

Acil durum ekipleri ise gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarının bugün tamamlandığını bildirdi.

Avangard fabrikası, endüstriyel patlayıcılar üretmekte ve mühimmat imhası gerçekleştirmektedir. Fabrika, 2022 yılından bu yana Rusya devletine ait savunma sanayi şirketi Rostec'in kontrolü altındadır. - MOSKOVA