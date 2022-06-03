Rusya'da iş merkezinde yangın - Haberler

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Rusya'da iş merkezinde yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir iş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangında 140 kişi alevlerin arasında kaldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir iş merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangında 140 kişi alevlerin arasında kaldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Grand Setun Plaza isimli iş merkezinde TSİ 09.31'de yangın çıktı. Yangın alarmının üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 180 personel ve 41 yangın söndürme aracıyla müdahale edilen yangında içerde mahsur kalan 120 kişi alevlerin arasından kurtarıldı. Kurtarılanlardan ikisi ambulanslar ile hastanelere sevk edilirken, 10 katlı iş merkezinin ilk katında başlayan alevlerden kaçmaya çalışan yaklaşık 20 kişinin üst katlara kaçtığı ve tahliyelerine devam edildiği açıklandı.

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından iş merkezinde çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini duyurdu. Yangın mahalline KA-32 tipi yangın söndürme helikopterinin de gönderildiği, ilk 4 kata yayılan alevlerin tamamen söndürüldükten sonra plaza çalışanlarının ifadesine göre üst katlara sığınanların tahliyesine başlandığı belirtildi. Bin 100 metrekarelik bir alana yayılan yangının çıkış nedeni ile ilgili de araştırma başlatıldığı ifade edilirken sabotaj olup olmadığının henüz belirlenemediği, ancak ilk belirlemelere göre iş merkezinin elektrik hatlarında oluşan kısa devrenin yangına sebep olabileceği açıklandı.

(Erhan Altıparmak-İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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