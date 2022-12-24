Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da huzurevinde yangın faciası: 20 ölü

3. Sayfa Haberleri

- Rusya'da huzurevinde yangın faciası: 20 ölü Rusya'nın Kemerovo kentindeki iki katlı bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya'da huzurevinde yangın faciası: 20 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın Kemerovo kentindeki iki katlı bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kemerovo kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yangın söndürme ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, alevlere 80'den fazla personel ve 28 araçla müdahale edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre huzurevindeki 20 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 4 kişi ise kurtarıldı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaçak işletiliyordu

Kemerovo Bölge Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatırken, iki katlı binanın zemin katında dükkanların bulunduğu, 180 metrekarelik bir alana sahip olan üst katta ise yaşlıların kaldığı belirtildi. Huzurevinin kaçak olarak işletildiği, daha önce itfaiye ekiplerinin binaya inceleme yapmak için gittiği, ancak özel mülk olduğu gerekçesiyle binaya denetim için kimsenin giremediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rusya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title