Son dakika: Rusya'da hortum: 1 ölü

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan'da çıkan hortum sırasında yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 73 evde büyük hasar meydana geldi.

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nde bugün ortaya çıkan hortum büyük bir felakete yol açtı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum yerleşim alanlarına ilerleyince bölgede büyük bir panik yaşandı. Evlerin çatıları uçarken, elektik hatlarının hortuma kapılmasıyla patlamalar meydana geldi. Hortum sırasında otobüs durağında bekleyen 55 yaşındaki bir kişi, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtınayla birlikte ortaya çıkan hortum bir süre sonra etkisini kaybederken 73 eve hasar verdiği öğrenildi. Çuvaşistan Devlet Acil Durum Komitesi hortum felaketi nedeniyle elektik hatlarının zarar görmesi sonucu 11 bin 500 kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Çuvaşistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim geçişleri sırasında oluşan hortum ve fırtınalar sonucu 2022 yılında şuana kadar 34 kişi öldü, 45 kişi yaralandı, 729 yerleşim alanında da yangın çıktı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa