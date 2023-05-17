Rusya'da film ve tiyatro yönetmenlerine tutuklama kararı

Rusya'da bir mahkeme Ukrayna'daki savaşı eleştiren film yönetmeni Alexander Rodnyansky ile tiyatro yönetmeni Ivan Vyrypaev hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Rusya'da bir mahkeme Ukrayna'daki savaşı eleştiren film yönetmeni Alexander Rodnyansky ile tiyatro yönetmeni Ivan Vyrypaev hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, ünlü film yönetmeni Alexander Rodnyansky ve tiyatro yönetmeni Ivan Vyrypaev'i Rus ordusu hakkında "yanlış bilgi yaymak "gerekçesiyle suçlu buldu. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Rodnyansky ve Vyrypaev'in Rusya dışında bulunduğu ve yakalanmaları halinde tutuklanacağı belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı ise tiyatro yönetmeni Vyrypaev'i federal arananlar listesine ekledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğan ve Rus sinemasının en etkili isimlerinden biri olan film yönetmeni ve yapımcısı Alexander Rodnyansky, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Rusya'dan ayrılmıştı. Rodnyansky, savaş karşıtı açıklamaları nedeniyle Ekim 2022'de Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" ilan edilmişti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşayan ünlü oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve oyuncu Ivan Vyrypaev de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirmişti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'da savaş karşıtı açıklamalarda bulunan muhalif birçok isim hakkında para ve hapis cezası verilmiş, bazı isimler yabancı ajan ilan edilirken bazıları da kara listeye alınmıştı. - MOSKOVA