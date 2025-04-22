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Rusya'da Cephanelik Patladı, İki Köy Tahliye Edildi

Rusya'da Cephanelik Patladı, İki Köy Tahliye Edildi
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Moskova'nın doğusundaki Vladimir bölgesindeki bir cephanelikte meydana gelen patlama sonrası, Barsovo ve Mirniy köyleri tahliye edildi. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede, ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı yok.

Rusya'da cephanelikte meydana gelen patlamanın ardından iki köy tahliye edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın doğusundaki Vladimir bölgesinde bir cephanelikte patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgede bulunan Barsovo ve Mirniy köyleri tahliye edilirken, Vladimir bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, cephanelikte güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, ilk belirlemelere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yerel kaynaklar, bölgede en az 10 patlamanın yaşandığını ifade etti. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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