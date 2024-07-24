Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olarak aranan Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un, Bodrum'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada, bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından, Moskova'da terör saldırısı düzenlediği tespit edilen Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği bilgisinin Türkiye'nin İnterpol/Europol Daire Başkanlığı ile paylaşıldığını belirtti.

Yerlikaya, yapılan incelemelerin ardından şüphelinin saat 09.40'da Bodrum Havalimanından giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, "Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya Interpol Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır" dedi.

'OPERASYONU YÜRÜTEN EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ'

Yerlikaya, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."