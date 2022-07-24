Rusya'da atölyede yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir kereste atölyesinde çıkan yangının 2 bin 400 metrekareye yayıldığı açıklandı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir kereste atölyesinde çıkan yangının 2 bin 400 metrekareye yayıldığı açıklandı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinin Kolpinsky bölgesinde bir kereste atölyesinde yangın çıktı. St. Petersburg Acil Durumlar Bakanlığı yangının yerel saatle 06.00'da çıktığını ve 2 bin 400 metrekareye yayıldığını açıkladı.
Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yangın söndürme çalışmalarında 13 itfaiye ekibi ve 57 itfaiye personelinin görev aldığı açıklandı. - ST. PETERSBURG
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa