Son dakika haberleri... Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri... Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Rusya'nın Ryazan kentinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ryazan kentinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya'nın batısındaki Ryazan kentinde 9 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı, sert iniş yaptı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rusya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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