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Rusya'da Aranan Suçlu Türkiye'ye İade Edilecek

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Rusya'da cinayet dahil 9 ağır suçtan sabıkası bulunan ve İnterpol tarafından aranan 'Vitya Pan' lakaplı Viktor Panyushin, KKTC'de yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilecek.

Rusya'da cinayet dahil 9 ağır suçtan sabıkası bulunan ve İnterpol tarafından aranan 'Vitya Pan' lakaplı Viktor Panyushin, haziran ayında KKTC'de yakalanmasının ardından alınan kararla ülkesine iade edilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.

İnterpol tarafından aranan ve haziran ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanan Viktor Panyushin ülkesine teslim edilecek. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla, aylardır Merkezi Cezaevi'nde tutulan Viktor Panyushin "yasadışı göçmen" ilan edilerek, ülkeden "ihraç" edilecek. İnterpol tarafından arananlar listesindeki Panyushin, KKTC'deki işlemlerinin ardından ülkesi Rusya'ya iade edilmek üzere Türkiye'ye gönderilecek.

KKTC Bakanlar Kurulu karar metni ise şu şekilde:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ışığında, 13 Eylül 1958 doğumlu Victor Mihailoviç Paniushin (Panyushin) isimli şahsın, 'Suç örgütü kurma', 'Yasadışı şans oyunları düzenleme ve yönetme', 'Bir grup kişinin iki veya daha fazla kişiyi kasten yaralaması', 'Bir kişinin organize bir grup tarafından kaçırılması' suçlarından Rusya adli makamlarınca iadesi amacıyla aranması sebebiyle; Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlarının olma olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Victor Mihailoviç Paniushin'in (PANYUSHIN) yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verildi."

Sahte pasaport suçundan yakalanmıştı

Rusya'da cinayet dahil 9 ağır suçtan sabıkası bulunan ve İnterpol tarafından aranan "Vitya Pan" lakaplı Viktor Panyushin, Rusya'dan Ukrayna'ya kaçarak, başka bir soyadı ve doğum tarihi bilgileriyle Ukrayna pasaportu çıkartmıştı. 2023 yılı başlarında Ukrayna pasaportu ile KKTC'ye gelen Panyushin, Girne kentinde çeşitli yerlerde konaklamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise kendisine ait Rus pasaportu ile 2021 yılında KKTC'de konakladığı otele bu kez Ukrayna pasaportu ile giriş yapmıştı. KKTC polisi tarafından fark edilen Panyushin, haziran ayında "sahte pasaport" suçundan gözaltına alınmıştı.

Panyushin polise verdiği ifadede, tanık koruma programı kapsamında Ukrayna tarafından kendisine pasaport verildiğini ve tanınmaması için bazı kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söylemişti.

Ayrıca, Panyushin'ın yakalanmasının ardından Interpol, sanığın iadesini istemişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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