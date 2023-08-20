Rusya'da 4 bölgeye İHA saldırısı: 5 yaralı

Rusya, Ukrayna sınırındaki Kursk, Rostov ve Belgorod bölgeleri ile başkent Moskova'ya İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya, Ukrayna sınırındaki Kursk, Rostov ve Belgorod bölgeleri ile başkent Moskova'ya İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanlarında uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı.

Rusya, Ukrayna'nın 4 bölgeye İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Ukrayna sınırındaki Kursk, Rostov ve Belgorod bölgeleri ile başkent Moskova'nın İHA'lar ile hedef alındı. Kursk Bölge Valisi yaptığı açıklamada, Kursk şehrindeki tren istasyonunu hedef alan saldırıda 5 kişinin yaralandığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'yı hedef alan İHA'nın yerleşim bölgesinin dışına düşürüldüğü ifade edildi. Saldırı nedeniyle Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanlarında uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı.

Rostov Valisi saldırıda herhangi bir yaralanma veya hasarın meydana gelmediğini belirtirken, Belgorod Valisi ise, 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. - MOSKOVA