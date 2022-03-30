Rusya Bucha bölgesini füzeyle vurdu

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Bucha bölgesini füzeyle hedef aldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35 gündür sürerken, Rus bombaları Ukrayna'yı vurmaya devam ediyor. Başkent Kiev yakınlarında bulunan Bucha bölgesinin füzeyle vurulmasının ardından saldırıyla ilgili açıklama yapan Kiev Emniyet Müdürlüğü, "Bucha bölgesi Grad füzeleriyle vuruldu. Saldırılarda ölen ve yaralanan olmadı ancak bazı sivil alanlar zarar gördü" ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, zarar gören yapılardan halen yoğun dumanların yükseldiği görüldü. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa