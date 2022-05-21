- Rusya: "Azovstal çelik fabrikası tamamen boşaltıldı"

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de Rusya'ya karşı direnişi sürdüren Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna askerlerinin son grubunun da teslim alındığını, fabrikanın tamamen boşaltıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal çelik fabrikasındaki son Ukraynalı askerlerin de teslim olduğunu bildirdi. Konaşenkov, "Azov taburuna bağlı bir grup Ukraynalı askerin 21 Nisan'dan bu yana bloke ettiği Mariupol'deki Azovstal fabrikası tamamen özgürleştirildi. Askerlerin saklandığı fabrika sahası, tamamen Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçti. 531 Ukraynalı askerden oluşan son grup da teslim oldu" ifadelerini kullandı. Azov taburu komutanının fabrikadan özel bir zırhlı araçla çıkarıldığını aktaran Konaşenkov, 16 Mayıs'tan bu yana fabrikadan toplam 2 bin 439 Ukrayna askerinin silahı bırakıp teslim olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun operasyonun tamamlandığını, fabrika sahasının ve Mariupol şehrinin Ukraynalı askerlerden tamamen kurtarıldığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bildirdiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa