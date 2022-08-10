Haber : Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı

 - Güncelleme:
Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkarılması yasaklanan kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isteyen Rus vatandaşı polis memurlarının dikkati sayesinde yakalandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkarılması yasaklanan kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isteyen Rus vatandaşı polis memurlarının dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan aramada Rus vatandaşı M.A.'nın çantasında Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenmiş sahte oturum kağıtları ele geçirildi.

Önceki gün Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Rus uyruklu M.A., terminale girmek için güvenlik noktasına geldi. Terminale girmek için x-ray cihazından geçerken güvenlik görevlileri M.A.'nın çantasında çok sayıda ilaç olduğunu tespit etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis tarafından yolcunun detaylı valiz aramasında Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanmış bin 350 film kaplı kanser ve Antidepresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenen 15 adet sahte oturum kartı ve 4 adet laptop bulundu. Gözaltına alınan şahıs daha sonra sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı Almanya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title