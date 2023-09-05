Rus Uyruklu Site Sakini Yönetici Tarafından Darp Edildi

Site yeneticisi, Rus uyruklu site sakinini yere yatırıp defalarca yumrukladı

Yerde yığılıp kalan adamı öyle bırakıp gitti

Bahçede yakalayıp dakikalarca yumrukladığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Sitede yaşayan Rus ev sahibinin yöneticinin site içindeki barda kaçak alkol sattığı fotoğrafları paylaştığı için darp edildiği ileri sürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde 1 yıldır sitede kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi tarafından darbedildiği iddiası ile jandarmaya şikayette bulundu.Rus uyruklu Ivanov'un jandarmaya şikayeti üzerine gözaltına alınan site yöneticisi, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken İvanov'un darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 15 Ağustos tarihinde aşandı. Demirtaş Mahallesi'nde 1 yıldır bir sitede kendisine ait dairede yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi S.S. tarafından darbedildiği iddiası ile jandarmaya şikayette bulundu. Gözaltına alınan site yöneticisi, ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kat maliki Pavel Ivanov, yaptığı açıklamada site yöneticisinin barda ruhsatı olmadığı halde içki sattığını, bunu da sosyal medyada paylaştığı için dayak yediğini iddia ederek, "Önce bana kafa atıp yere düşürdü. Sonra yerde üzerime çıkarak yumruklamaya başladı ve kafamı yere çarptı. Boğazımı sıktı ve o sırada 'foto foto' diye söylediğini duydum" dedi.

Dayak yedikten sonra sersem halde ağzı burnu kanlar içinde sendeleyerek ayağa kalktığını ve havuz başına doğru yürüdüğünü belirten İvanov, "Site sakinleri beni bu halde görünce hemen sağlık görevlilerini ve jandarmayı haberdar etmişler. Ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi edildim" şeklinde konuştu.

Site yöneticisinden şikayetçi olduğunu ve o günden sonra baş ve boyun bölgesinde ağrılar olduğunu ifade eden Ivanov, "Yutkunmak ve konuşmakta bazen zorluk çekiyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Alanya'yı çok seviyorum, ancak benim için artık hayat çok daha zor. Bana yardım eden komşularıma da yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Böyle iyi dostlarım olduğu için çok mutluyum. Sizin yardımınız olmadan yabancı bir ülkede ne yapacağımı bilemezdim" dedi.

Daha önceden sitede oturan ve site yöneticisinin baskıları sonucu ayrıldığını iddia eden Dinara Gabdullina da sitede başından geçenleri anlattı. Gabdullina, "Geçen sene bu siteden daire satın aldığımdan beri site yöneticisi ile sorunlar yaşadım. Yönetici bize muhasebe hakkında bilgiler vermiyordu. Kendisi bir kez babası ile birlikte üzerime yürüdüler. Bu yüzden burayı terk ettim, başka bir yerde yaşamaya başladım. Sürekli agresif davranıyordu site sakinlerine ve ben o sitede kendimi güvende hissetmiyordum" dedi.

Dayak yiyen komşularına destek veren sitenin diğer sakinleri de açıklaması sırasında İvanov'un yanında yer aldılar.

Darp edilme anlarının örüntüleri ortaya çıktı

Olaydan yaklaşık 20 gün sonra Site yöneticisi S.S'nin Rus Ivanov'u yere yatırarak dövdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ivanov'un önünü kesen ve onu iterek yere düşüren site yönetici altına aldığı Rus turiste onlarca yumruk attı. Ardından Rusun boğazını sıkıp, kafasını yere vurdu. S.S. bir süre sonra Ivanov'u yerde kanlar içinde bırakarak gitti.

Yaşananların ardından sitede oturan yerli ve yabancı kat malikleri site yöneticisinin değiştirilmesi için toplantı yaptılar.