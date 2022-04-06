Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Ukrayna mevzilerini vurdu.

Rusya, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin bazı konularda uzlaşmasının üzerine Kiev ve Çernihiv Bölgeleri'nden çekilme kararı almış, Rus ordusu saldırılarını Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yoğunlaştırmıştı.

Akşam saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-25 tipi savaş uçakları, Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerine vurdu. Saldırıdaki can kaybına ve hangi noktaların hedef alındığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. - DONETSK

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa