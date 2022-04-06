Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Ukrayna mevzilerini vurdu.

Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Ukrayna mevzilerini vurdu.

Rusya, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin bazı konularda uzlaşmasının üzerine Kiev ve Çernihiv Bölgeleri'nden çekilme kararı almış, Rus ordusu saldırılarını Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yoğunlaştırmıştı.

Akşam saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-25 tipi savaş uçakları, Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerine vurdu. Saldırıdaki can kaybına ve hangi noktaların hedef alındığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. - DONETSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title