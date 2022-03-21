Rus polisi Herson'da protestoculara ateş açtı

Rusya'nın saldırılarına karşı Herson'da düzenlenen protestoda, Rus polisi göstericilere ateş açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Rus birliklerinin kontrolüne geçen Herson kentinde yaşayan siviller, bu işgale karşı çıkmak için protesto gösterileri yapmaya devam ediyor. Kentte yapılan son Rusya karşıtı protesto gösterisi sırasında da birkaç sivil ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla meydana çıktı. Kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alan Rus polisi kimsenin alana çıkmasına izin vermedi. Halkın protestolarını yapma konusunda ısrarı sürünce Rus polisi silahlarla sivillere ateş etti. Yaşanan olayda bazı protestocular yaralanırken, Rus polisi birçok göstericiyi de gözaltına aldı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa