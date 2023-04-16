Rus Pasifik Filosu tatbikatında S-400'ler sahada

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nun devam eden tatbikatı kapsamında çeşitli bölgelere S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri yerleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu'nun devam eden tatbikatı kapsamında çeşitli bölgelere S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri yerleştirdi.

Rusya ordusuna bağlı Pasifik Filosu'nun, Japonya ile anlaşmazlıklar yaşanan Kuril ve Sahalin bölgelerinde devam eden tatbikatı kapsamında bölgeye S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri yerleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu'nun hava savunma birimleri, Pasifik Filosu'nun muharebeye hazır olup olmadığının kontrolü için yeni belirlenen alanlarda muharebe görevine başlandı" denildi.

Pasifik Filosu'na bağlı hava savunma birliklerinin hayali düşmana karşı harekete geçtiği aktarılan açıklamada, "Düşman saldırı ve keşif gruplarının saldırısını püskürtme ve Pantsir-S mürettebatı tarafından hava hedeflerini tespit etme görevleri yerine getirildi" denildi. - MOSKOVA