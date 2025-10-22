Haberler

Rus Ordusunun Ukrayna'ya Saldırısı: 6 Ölü, 17 Yaralı

Rus Ordusunun Ukrayna'ya Saldırısı: 6 Ölü, 17 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda, 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıların enerji altyapısını hedef aldığını belirtti ve Avrupa Birliği'nden yeni yaptırımlar talep etti.

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda 2'is çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Şubat 2024'ten bu yana devam ediyor. Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'yı füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, başkent Kiev, Odessa, Çernigiv, Dnipro, Kirovohrad, Poltava, Vinnitsya, Zaporijya, Çerkassi ve Sumy bölgelerinin saldırıya uğradığını, yerleşim yerlerinin, enerji altyapısının vurulduğunu belirtti. Zelenskiy, saldırılarda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını aktardı. Zelenskiy bir kez daha Rusya'ya sert yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulunarak, " Avrupa Birliği'nin güçlü bir yaptırım paketi kabul etmesinin zamanı geldi. Ayrıca barış arayan herkesin, ABD ve G7 ülkelerinden güçlü yaptırım önlemleri alacağına güveniyoruz. Dünyanın şu anda sessiz kalmaması ve Rusya'nın alçakça saldırılarına ortak bir yanıt verilmesi çok önemli. Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füzeleri konusunda yardım eden herkes, can güvenliği sağlıyor. Bunun için minnettarız. Ukrayna'ya uzun menzilli yeteneklerle yardım eden herkes, savaşın sonunu daha da yakınlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, can kayıplarının 2'sinin başkent Kiev'de, 4'ünün ise Kiev bölgesinde yaşandığını aktardı. Klymenko saldırılar nedeniyle en az 15 apartmanda hasar meydana geldiğini belirtti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk

Vatandaşı isyan ettiren kuyruk
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.