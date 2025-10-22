Rus Ordusunun Ukrayna'ya Saldırısı: 6 Ölü, 17 Yaralı

Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda 2'is çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Şubat 2024'ten bu yana devam ediyor. Rus ordusu, gece saatlerinde Ukrayna'yı füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, başkent Kiev, Odessa, Çernigiv, Dnipro, Kirovohrad, Poltava, Vinnitsya, Zaporijya, Çerkassi ve Sumy bölgelerinin saldırıya uğradığını, yerleşim yerlerinin, enerji altyapısının vurulduğunu belirtti. Zelenskiy, saldırılarda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını aktardı. Zelenskiy bir kez daha Rusya'ya sert yaptırımlar getirilmesi çağrısında bulunarak, " Avrupa Birliği'nin güçlü bir yaptırım paketi kabul etmesinin zamanı geldi. Ayrıca barış arayan herkesin, ABD ve G7 ülkelerinden güçlü yaptırım önlemleri alacağına güveniyoruz. Dünyanın şu anda sessiz kalmaması ve Rusya'nın alçakça saldırılarına ortak bir yanıt verilmesi çok önemli. Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve füzeleri konusunda yardım eden herkes, can güvenliği sağlıyor. Bunun için minnettarız. Ukrayna'ya uzun menzilli yeteneklerle yardım eden herkes, savaşın sonunu daha da yakınlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, can kayıplarının 2'sinin başkent Kiev'de, 4'ünün ise Kiev bölgesinde yaşandığını aktardı. Klymenko saldırılar nedeniyle en az 15 apartmanda hasar meydana geldiğini belirtti. - KİEV