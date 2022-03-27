Rus ordusu Lutsk'ta petrol deposunu vurdu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.
Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci gününde devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrini hedef aldı. Patlamaları doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. - LUTSK
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa