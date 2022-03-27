Rus ordusu Lutsk'ta petrol deposunu vurdu - Haberler

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Rus ordusu Lutsk'ta petrol deposunu vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Rus ordusu Lutsk'ta petrol deposunu vurdu

Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.

Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 32'nci gününde devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrini hedef aldı. Patlamaları doğrulayan Volinskaya Valisi Yuriy Pogulyayko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde patlamalar meydana geldi. Roketler petrol deposunu hedef aldı. Hava saldırısı tehlikesi devam ediyor. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı. - LUTSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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