Rus ordusu Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu - Haberler

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Rus ordusu Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rus ordusu Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'daki Dnipro Havaalanı'nı bir kez daha hedef aldı.

Rus ordusu, Ukrayna'daki Dnipro Havaalanı'nı bir kez daha hedef aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 46. gününde devam ediyor. Rusya askeri noktaların dışında sivil bölgeleri de hedef almayı sürdürürken, Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu. Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, "Dnipro Havaalanı'na tekrarlayan bir saldırı gerçekleşti. Havaalanından geriye bir şey kalmadı. Havaalanı ve çevresindeki yapılar yerle bir edildi. Roketler uçmaya devam ediyor. Kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, Dnipro Havaalanı'nı ilk kez 15 Mart'ta vurmuştu. - DNİPRO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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