Rus İş Adamı İgor Grechushkin, Beyrut Liman Patlaması Nedeniyle Gözaltına Alındı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos 2020'de meydana gelen liman patlamasına dair gelişme yaşandı. Bulgaristan polisi, Beyrut limanında patlayarak 218 kişinin ölümüne neden olan patlayıcı maddeyi getiren kargo gemisinin sahibi Rus iş adamı İgor Grechushkin'i gözaltına aldı.

Bulgaristan Savcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya ve GKRY vatandaşlıklarına sahip "I.G." isimli şahsın Lübnan'a teslim edilmek üzere gözaltına alındığı duyuruldu. Rus iş adamının en fazla 40 gün gözaltında tutulabileceği kaydedilen açıklamada, "Geçici gözaltı süresi boyunca, Lübnan'ın yetkili makamları, Savcılık makamına iade talebini ve beraberinde gerekecek diğer belgeleri sunacaktır" denildi.

İki bin 750 ton amonyum nitrat taşıyan kargo gemisi limanda durmuştu

Rus iş adamı Grechushkin, 2020'de Lübnan yargı makamlarının talebi üzerine INTERPOL'ün arananlar listesine eklenmişti. Grechushkin'e ait olan ve Mozambik'te bir madende kullanılmak üzere 2 bin 750 ton amonyum nitrat taşıyan kargo gemisi, 2013'te rotası üzerinde olmamasına rağmen finansal nedenlerle Beyrut'ta durmak zorunda kalmıştı. "Yüzen bomba" olarak adlandırılan gemi, Lübnan'da bazı yetkililerin uyarılarına rağmen bir daha limandan ayrılmamıştı. Daha sonra Lübnanlı yetkililer tarafından el konulan patlayıcı maddeler, limanda bir depoda muhafaza edilmeye başlanmış ve uygunsuz şartlarda saklanan malzemeler, Beyrut'un alışveriş ve gece hayatı bölgelerine birkaç dakika mesafedeki limanda devasa bir patlamaya neden olmuştu. Beyrut'un bir kısmını harabeye çeviren patlamada 218 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi yaralanmıştı. Patlama, milyarlarca euro zarara neden olmuş ve Lübnanlı yetkililer tarafından ulusal felaket olarak nitelendirilmişti. - SOFYA