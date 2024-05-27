Rus güçlerinin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

Rus güçlerinin cumartesi günü Harkov'daki bir hipermarketi hedef almasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Rusya'nın Harkov şehrinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu hipermarkete düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Sinegubov, 5 kişinin hala kayıp olduğunu aktarırken, yaralı sayısının da 48'e yükseldiğini açıkladı. - HARKOV