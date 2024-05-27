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Rus güçlerinin saldırısında ölü sayısı 18'e yükseldi

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Rusya'nın Harkov şehrindeki bir hipermarkete düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Vali Oleg Sinegubov, saldırıda 5 kişinin hala kayıp olduğunu ve yaralı sayısının 48'e çıktığını açıkladı.

Rus güçlerinin cumartesi günü Harkov'daki bir hipermarketi hedef almasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Rusya'nın Harkov şehrinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu hipermarkete düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Sinegubov, 5 kişinin hala kayıp olduğunu aktarırken, yaralı sayısının da 48'e yükseldiğini açıkladı. - HARKOV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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