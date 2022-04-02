Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım - Haberler

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Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da Rus ordusunun bıraktığı büyük yıkım görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da Rus ordusunun bıraktığı büyük yıkım görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 50 kilometre mesafede yer alan ve Rus ordusunun temizlenen Borodyanka'nın son hali görüntülendi. Çok katlı binaların ve diğer yapılan yıkıldığı, yerleşim yerinin harabeye döndüğü görüldü.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesine bağlı Borodyanka Ukrayna kontrolüne geçti" ifadeleri kullanıldı. - BORODYANKA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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