Ruhsatsız Tüfek Tamiri Yapan Şüpheli Aydın'da Yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ruhsatsız tüfek tamiri ve yapımı yaptığı tespit edilen şüpheli, elindeki silahlara müşteri ararken yakalandı.

Aydın genelinde jandarma ekiplerince ruhsatsız silah satışının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi'ndeki ikametinde bir şahsın, ruhsatsız tüfek tamiri ve elindeki parçalarla tüfek yaptığı, tespit edildi. Yapımını tamamladığı tüfekleri satışa sunmak üzere müşteri arayışında bulunduğu öğrenilen şahsın ikameti ve bağ evinde bomba arama köpekleri ile birlikte yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tam otomatik av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet tüfek kabzası, 3 adet tüfek gövdesi, 6 adet tüfek mekanizması, 4 adet tabanca kabzası, 3 adet tetik tertibatı, 1 adet tabanca üst kapağı, 3 adet tabanca şarjörü ve 31 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN