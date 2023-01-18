Ruhsatsız tabancayla yakalandı, 'Düşman sahibiyim' dedi

Aksaray'da ruhsatsız tabancayla polise yakalanan sürücü gözaltına alınırken, basın mensuplarının "Neden silah taşıyorsun?" sorusuna "Düşman sahibiyim" diyerek kendini savundu.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ACN 838 plakalı otomobili durdurdu. Sürücüsü Aslan K.'nin (42) ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilmesinin ardından araçta arama yapan polis ve mahalle bekçileri bir adet tabanca buldu. Şarjörü dolu olan tabancanın yapılan kontrollerinde ruhsatsız olduğu tespit edilirken sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin yapıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden silah taşıyorsunuz?" sorusuna "Düşman sahibiyim ben. Köyden geliyorum, benim bir sürü malım var. Daha dün hırsızlar geldi" diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - AKSARAY