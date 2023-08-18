Ruhsatsız tabancanın ateş alması sonucu cinsel organı yaralandı

Şanlıurfa'da, ruhsatsız tabancasını ön kemerine takmaya çalışan bir kişinin silahı ateş aldı ve mermi cinsel organına isabet etti. Olay sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.