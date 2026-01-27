Silah ve elektronik ürünlerle yakalanan bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan Bir araçta ruhsatsız tabanca ve değişik türlerde elektronik ürünle yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte çok sayıda cep telefonu aksesuarı ve elektronik malzeme ele geçirildi. Olayda araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan biri işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR