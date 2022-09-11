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Ruhsatsız silahlar otomobilin koltuğunun altından çıktı: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

- Ruhsatsız silahlar otomobilin koltuğunun altından çıktı: 2 gözaltı Zonguldak'ta polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan incelemede koltuğun altına gizlenen ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

- Ruhsatsız silahlar otomobilin koltuğunun altından çıktı: 2 gözaltı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan incelemede koltuğun altına gizlenen ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takibi yapılan bir araç Kozlu ilçesinde durduruldu. Aracın arka koltuk oturak kısmı altına zula edilmiş vaziyette 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.K. ve Y.D. ekiplerce gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürerken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa

Zonguldak Tragger 3. Sayfa Haberler

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