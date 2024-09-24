Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli

Aydın'ın Çine ilçesinde evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduran şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca Karanfiller Mahallesi'ndeki R.Y. isimli şüpheli şahsın ikametine baskın düzenledi. Edinilen bilgiye göre evde ve eklentilerinde yapılan aramada, bir miktar kenevir bitkisi ve esrar, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli R.Y.'ye ruhsatsız ve faturasız silah bulundurmaktan toplam 12 bin 860 TL idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN