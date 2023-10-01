RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Ankara'daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Ankara'daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: " Ankara'daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Duyarlı basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa