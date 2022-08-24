TEM'de tır bariyerlere çarptı, İstanbul istikameti 1 buçuk saat trafiğe kapandı

Kocaeli'de 20 ton sac taşıyan Romanya plakalı tır, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp kaza yaptı. Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikameti Bekirdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. idaresindeki HD 62 FAV Romanya plakalı tır, sürücünün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasıyla kaza yaptı. Yola savrulan tır, tüm şeritlerden geçişleri engelleyecek şekilde durabildi. Ayrıca tırın 20 ton sac taşıdığı öğrenildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Kazadan dolayı yol kapandı, sürücüler uzun süre mahsur kaldı. Yol, tam bir buçuk saat sonra tırın çekilmesiyle açıldı.

Öte yandan kazadan dolayı bir buçuk saat beklemek zorunda kalan vatandaşlar ile Rus bir motosikletçinin samimi diyaloglar kurması kameralara yansıdı. Kazayı ve Rus motosikletçiyle olan diyaloglarını anlatan Muharrem Fidan, "Bir buçuk saattir yoldayız. Otogardan çıktık bu mevkiye geldiğimizde ani bir frenle irkildik. Sonra tırın refüje girmiş olduğunu gördük. Kafası yola doğru dönünce orada kaldı. Hareket ettirilemedi, bir buçuk saattir yoldayız. Motosikletçi ağabeyimiz de Rusya'dan gelmiş ve burada yolda kalmış. Arkadaş olduk, Rusya'ya davet etti bizi" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ