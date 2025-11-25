Haberler

Romanya Hava Sahasında Dron İhlali: Eurofighter ve F-16 Görevlendirildi

Romanya Hava Sahasında Dron İhlali: Eurofighter ve F-16 Görevlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında hava sahasını ihlal eden iki dron için Eurofighter ve F-16 savaş uçakları gönderdiklerini açıkladı. Bölge sakinlerine sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 dronun hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle Ukrayna sınırına iki Eurofighter uçağı ile iki F-16 gönderildiği bildirildi.

Romanya'nın Ukrayna sınırında dron hareketliliği yaşandı. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 dronun hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, Tulcea'da görülen dronu takip etmesi için iki Eurofighter uçağının görevlendirildiği, ardından dronun yeniden Ukrayna'ya girdiği aktarıldı. Galati şehirlerinde görülen dronu takip için ise iki F-16 savaş uçağının havalandığı ifade edildi. Bakanlık, dronun Vrancea şehrinin iç kesimlerine doğru ilerlediğinin tespit edildiğini açıkladı. Tulcea, Galati ve Vrancea sakinlerine sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı.

Ukrayna ile 650 kilometre kara sınırına sahip olan Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'nın hava sahası Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki Kiev limanlarına saldırmaya başlamasından bu yana dronlar tarafından ihlal edilmiş, çok sayıda dron parçaları ülke topraklarına düşmüştü.

Moldova'da dron eve düştü

Moldova polisi, Ukrayna sınırındaki Floresti şehrine bağlı Cuhureştii de Jos köyünde bir eve dron düştüğünü bildirdi. Polis, "Polisin teknik patlayıcılar birimi olay yerine gidiyor. İnsanlar tahliye edildi ve bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı" dedi.

"Dört Rus dronunun komşularımız Moldova ve Romanya'nın hava sahasına girdiği biliniyor"

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rus saldırı dronlarının sınırı geçerek Romanya ve Moldova hava sahasına girmiş olabileceğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Ruslar, aerobalistik füzeler de dahil olmak üzere 22 farklı türde füze ve bunların çoğu Rus-İran yapımı "Shahed" olan 460'tan fazla dron fırlattı. Dört dronun komşularımız Moldova ve Romanya'nın hava sahasına girdiği biliniyor ve geçiş süreleri de kesin olarak tespit edildi" ifadelerini kullandı. - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 461.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.