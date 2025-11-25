Romanya Hava Sahasında Dron İhlali: Eurofighter ve F-16 Görevlendirildi

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 dronun hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle Ukrayna sınırına iki Eurofighter uçağı ile iki F-16 gönderildiği bildirildi.

Romanya'nın Ukrayna sınırında dron hareketliliği yaşandı. Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 dronun hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, Tulcea'da görülen dronu takip etmesi için iki Eurofighter uçağının görevlendirildiği, ardından dronun yeniden Ukrayna'ya girdiği aktarıldı. Galati şehirlerinde görülen dronu takip için ise iki F-16 savaş uçağının havalandığı ifade edildi. Bakanlık, dronun Vrancea şehrinin iç kesimlerine doğru ilerlediğinin tespit edildiğini açıkladı. Tulcea, Galati ve Vrancea sakinlerine sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı.

Ukrayna ile 650 kilometre kara sınırına sahip olan Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'nın hava sahası Rusya'nın Tuna Nehri üzerindeki Kiev limanlarına saldırmaya başlamasından bu yana dronlar tarafından ihlal edilmiş, çok sayıda dron parçaları ülke topraklarına düşmüştü.

Moldova'da dron eve düştü

Moldova polisi, Ukrayna sınırındaki Floresti şehrine bağlı Cuhureştii de Jos köyünde bir eve dron düştüğünü bildirdi. Polis, "Polisin teknik patlayıcılar birimi olay yerine gidiyor. İnsanlar tahliye edildi ve bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı" dedi.

"Dört Rus dronunun komşularımız Moldova ve Romanya'nın hava sahasına girdiği biliniyor"

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rus saldırı dronlarının sınırı geçerek Romanya ve Moldova hava sahasına girmiş olabileceğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Ruslar, aerobalistik füzeler de dahil olmak üzere 22 farklı türde füze ve bunların çoğu Rus-İran yapımı "Shahed" olan 460'tan fazla dron fırlattı. Dört dronun komşularımız Moldova ve Romanya'nın hava sahasına girdiği biliniyor ve geçiş süreleri de kesin olarak tespit edildi" ifadelerini kullandı. - BÜKREŞ