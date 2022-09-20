Roma dönemine ait mezar taşını satamadan yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçaklığına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelinin adresinde Roma dönemine ait 1 adet mezar taşı ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarih eser kaçakçılığı şebekelerine yönelik operasyonlarına aralıksız olarak edem ediyor. Bu çerçevede gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Honaz ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 1 adet mezar taşı ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan mezar taşı incelenmek üzere Denizli Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli, 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ