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Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Roma dönemine ait iki amfora ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bandırma'da belirlenen adrese operasyon yaptı. Belirlenen adresteki evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen mezar steli ve Bizans döneminden kalma iki amfora ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Roma 3. Sayfa Haberler

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