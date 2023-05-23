Roma Dönemi'ne ait 6 tarihi eseri satarken yakalandılar Antalya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda, Roma Dönemi'ne ait 5 kafa figürü ve insan figürü olmak üzere 6 tarihi eser ele geçirildi.

Roma Dönemi'ne ait 6 tarihi eseri satarken yakalandılar

Antalya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda, Roma Dönemi'ne ait 5 kafa figürü ve insan figürü olmak üzere 6 tarihi eser ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirdiği operasyonda, Manavgat'ta ellerindeki tarihi eserlere alıcı arayışında olduğu belirlenen 4 kişi yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet kafa figürü ve 1 adet insan figürü ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.