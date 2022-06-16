- Roma'da çöp arıtma tesisindeki yangın kontrol altına alındı

ROMA - İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Malagrotta çöp arıtma tesisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Roma İtfaiyesi, 60'tan fazla itfaiye görevlisinin dün akşamdan bu yana süren çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yetkililer bölgede oluşan yoğun duman nedeniyle çevredeki anaokullarının kapatılması gerektiğini belirtti. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise durumu "acil durum" olarak nitelendirdi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer Roma'nın çöplerinin gönderilebileceği diğer arıtma tesislerini belirlemek için görüşmeler yapıldığını açıkladı. Yetkililer ayrıca, bölge sakinlerine pencerelerini 48 saat kapalı tutmaları ve bölgede üretilen yiyecekleri tüketmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa